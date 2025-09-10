بالصورة: ماذا يفعل اعلامي لبناني شهير في .. عين الحلوه؟!

A + A -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



في زيارة " مفاجئة" ، التقى الإعلامي نيشان ب فضل شاكر داخل مخيم عين الحلوة، حيث دار حديث بين الطرفين تناول عدة مواضيع، من بينها السياسة، الفن، والعائلة. بحسب ما أكد نيشان، إن فضل شاكر بدا حاضرًا بقوة (المتواري عن الأنظار في مخيم عين الحلوه منذ سنة 2013)، سواء على المستوى المعنوي أو الفني.



وقد أحدثت هذه الصورة زوبعة تعليقاتٍ منها إيجابية ومنها سلبية.

اللقاء يأتي في وقت يُثار فيه الكثير من الجدل حول مستقبل فضل شاكر الفني، وما إذا كان سيعود إلى الساحة قريباً، في ظل التطورات الأمنية والقضائية المرتبطة بملفه وهو المتهم بالمشاركة في قتل عسكريين وضباط في الجيش اللبناني أثناء معارك عبر وصادر بحقه حكم غيابي من المحكمة العسكرية.