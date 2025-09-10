living cost indicators
بسبب بث فيديوهات منافية للآداب.. "أصالة" بقبضة الأمن!

10
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
تم القبض على  البلوغر "أصالة" بتهمة تقديم محتوى هابط، وذلك في إطار الحملة التي تشنها السلطات المصرية على صانعي المحتوى المتهمين بـ"بث محتوى يخالف قيم وعادات المجتمع". 

وقالت وزارة الداخلية إنها تواصل مواجهة  الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" التى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام "أصالة"، صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة حي "مدينة نصر" ثالث،  بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي و"بث فيديوهات خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجًا على الآداب العامة".

وأضاف بيان صادر عن الوزارة أنه "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة وبمواجهتها أقرت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، كما تبين وجود شقيقها برفقتها، هارب من حكم بالسجن المؤبد في جناية، وتم ضبطه هو الآخر".

(إرم نيوز)

{{article.title}}
