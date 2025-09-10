ممثلة لبنانية شهيرة تدخل القفص الذهبي.. تعرفوا إلى عريسها! (صور)

A + A -

دخلت الممثلة داليدا خليل القفص الذهبي أمس الثلاثاء حيث احتفلت بزفافها على الشاب نيكولا زعتر وسط أجواء عائلية مميزة وبحضور عدد من زملائها من بينهم الممثلة ورد الخال ورانيا عيسى وجويل داغر والمنتج مروان حداد.

وتألقت داليدا بفستان زفاف أبيض كلاسيكي من توقيع المصمم اللبناني أنطوان القارح، وقامت بتغيير الفستان في سهرة الزفاف حيث ارتدت فستانا ضيقا لماعا بدت فيه أكثر ارتياحا حيث رقصت حتى الفجر مع عريسها وأصدقائها وأقاربها.

وانتشرت فيديوهات عديدة من الزفاف وسهرة العرس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وانتشر فيديو لداليدا للحظة دخولها سهرة الزفاف حيث تعثرت مرتين.

كما انتشر أيضا فيديو للرقصة الأولى التي جمعت داليدا بعريسها نيكولا.

كما قامت داليدا بالغناء لعريسها في الحفل، علما انها تقدم عرضا استعراضيا في دبي يجمع ما بين الغناء والرقص.

كما رقصت داليدا مع عمتها الفنانة لورا خليل.