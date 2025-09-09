"عيب عليكم احترموا حالكم".. فضل شاكر: "يا تنك هلقد صوتي وجعكن"!

A + A -

انتشر تسجيل صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان فضل شاكر شنّ من خلاله هجوما عنيفا على زملائه الفنانين اللبنانيين.

وقال فضل في التسجيل الصوتي: "يجيبو كل فنانين لبنان وأنا لحالي يتفضلوا يفرجونا شو رح يقدموا أنا مستعد للحرب اللي بيحاربوني فيها. الرزق من عند الله، ما بيقدروا يحاربوني، صعبة طويلة على رقبتن وأنا واقف بوجهم.. الرجال فيهم يتفضل ويفرجوني شو رح يعملوا، أنا من تحت الزينكو عبغني من مخيم عين الحلوة وبتحداكم، يا تنك فنانين تنك مش تاركيني بحالي وانا مستمر بإمكانياتي المتواضعة".

تابع: "هني بيروحوا على أحلى استديوهات بالعالم. انتو صغار وفاضيين بتمنى تهتموا بشغلكم أفضل".

وأضاف فضل: "عيب عليكم احترموا حالكم، شو بدكن مني وليه كل الحرب عليي.. مش عارف حقد تعصب ما عبفهم شو الموضوع.. شو مشكلتهم تجاهي . كل الاعلام اللبناني اللي جرمني وطلعني إرهابي ومنضم لعصابة مسلحة ومليون تقرير قدمو ضدي يتفضلوا يجيبوا دليل وإثبات واحد".

وختم شاكر قائلا: "عيب علين ومش مسامحن.. الله لا يسامحكن لا دنيا ولا آخرة.. خلص بيكفي أنا قاعد بالمخيم وبعدكن لاحقيني لهالدرجة صوتي وجعكم حاقدين عليي وبيكرهوني.. يا ويلكم من الله.. شي بيخجل ما رح سامحن بحياتي لأنو حرموني من عيلتي ومن ولادي ما عندي غير هالصوت".