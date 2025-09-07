living cost indicators
فنانة لبنانية تروي تفاصيل إصابتها بالسرطان!

7
SEPTEMBER
2025
في أول ظهور إعلامي لها بعد غياب، تحدثت الفنانة اللبنانية أمل حجازي عن محطات مؤثرة في حياتها الشخصية والفنية، أبرزها إصابتها بمرض السرطان في السابق، وقرارها بارتداء الحجاب ثم خلعه لاحقًا، مؤكدة أن تلك التجارب شكلت مفترق طرق في رحلتها الروحية والإنسانية.

أمل حجازي فاجأت جمهورها بكشفها عن معاناتها مع السرطان قبل أكثر من عشر سنوات، مشيرة إلى أنها اختارت عدم الإعلان عن مرضها آنذاك، لتجنّب استغلال البعض لمعاناتها، أو تحويل الأمر إلى مادة للتشفي.

وقالت في لقائها مع الإعلامية نضال الأحمدية: ما قلتش إني مريضة لأن في ناس بتحبني.. لكن كمان في نفسيات مريضة ممكن تفرح في مصيبتي.. الحمد لله ربنا شفاني، وهذه أهم نعمة.

ورغم خضوعها للعلاج الكيميائي، واصلت أمل نشاطها الفني ونشرت أعمالًا غنائية خلال تلك الفترة دون أن تُظهر شيئًا من ألمها.

وأوضحت أمل أن قرارها بارتداء الحجاب لم يكن مرتبطًا بفترة مرضها كما اعتقد البعض، بل جاء بعد شفائها التام، نتيجة شعور داخلي بالطمأنينة والبحث عن معنى أعمق للحياة، قائلة: لم أتحجب لما أصبت بالمرض.. أنا اتحجبت بعد الشفاء، حتى وأنا باخد الكيماوي كنت بنزل أغاني.

كما أكدت أن خلع الحجاب لاحقًا لم يكن نتيجة ضغط أو تراجع، بل قرار شخصي نابع من مراجعة صادقة مع النفس.


