بعد وفاته.. "حمى أرماني" تجتاح الإنترنت!

ازدادت عمليات البحث على الإنترنت عن أزياء قديمة من العلامة التجارية للمصمم الإيطالي الشهير جورجيو أرماني منذ وفاته، الخميس، في الوقت الذي تردد فيه المتسوقون على منافذ بيع الملابس المستعملة للبحث عن تصاميمه.

كان أرماني، الذي ظل يقود الشركة التي تحمل اسمه والمسؤول عن التصاميم فيها حتى وفاته، غزير الإنتاج إذ شملت تصاميمه كل شيء تقريبا، من البذلات الراقية باهظة الثمن إلى سراويل الجينز والملابس الرياضية ذات الأسعار المعقولة تحت علامة إمبوريو أرماني.

وتوفي أرماني، الخميس، عن عمر ناهز 91 عاما.

وقال متحدث باسم موقع فينتد الإلكتروني، الذي يعد أكبر سوق للملابس المستعملة في أوروبا، لرويترز إن عمليات البحث التي تتضمن كلمة (أرماني) كانت أعلى بثلاث مرات تقريبا من المتوسط الخميس عقب نبأ وفاة أرماني.

وذكر موقع ذا ريل ريل الأميركي لإعادة بيع الملابس الفاخرة أن عمليات البحث عن تصاميم أرماني زادت 212 بالمئة، الخميس، مقارنة باليوم السابق.

كما أظهرت بيانات غوغل تريندز ارتفاع حالات البحث على محرك غوغل عن تصميمات (أرماني العتيقة)، الخميس، خاصة في موطنه إيطاليا وفي بريطانيا.

وعلى تطبيق فيستيير كولكتيف للأزياء المستعملة، عرض مستخدمون من أنحاء أوروبا قطعا من تصميم جورجيو أرماني للبيع، الجمعة، ومنها سترة حريرية سوداء تعود إلى التسعينيات مقابل 245 جنيها إسترلينيا (330.97 دولار) وسترة من الجلد وفرو الأرانب من عام 2002 مقابل 571 جنيها إسترلينيا (771.36 دولار).

وقال عمار بولاي، مدير متجر “شي عمار” لملابس الرجال المستعملة الفاخرة في باريس، إنه لن يفاجأ بارتفاع الطلب على بذلات أرماني من السبعينيات والثمانينيات، في ظل التوجه الحالي نحو التصاميم الكلاسيكية مثل السراويل الواسعة والأقمشة الانسيابية.

وأضاف بولاي أنه قبل 4 أو 5 سنوات، كان من المستحيل بيع بذلات الثمانينيات. أما الآن فيرى أنها أصبحت رائجة جدا، لكن من المستحيل العثور عليها.

OTV News
