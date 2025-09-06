شاعر لبناني شهير يُهاجم إليسا... وهذا ما قاله عن الزواج!

A + A -

نصح الشاعر أحمد ماضي الفنانة إليسا بالتوقف عن الغناء، معبّرًا عن رفضه للحجاب وربطه بحياة منزلية مغلقة للمرأة.

وفي لقاء تلفزيوني، قال الشاعر اللبناني أحمد ماضي إنه لن يقبل الزواج من امرأة محجبة إلا إذا وافقت على خلع الحجاب، موضحًا رأيه بأن فرض الحجاب كان هدفه الأساسي "حبس المرأة في المطبخ"، على حد تعبيره. كما وجّه رسالة إلى الفنانة إليسا، داعيًا إياها إلى التوقف عن الغناء.



وأضاف قائلاً: "إذا اتجوزت محجبة هخلعها الحجاب، لأنهم حجبوا المرأة كي تبقى في المطبخ"، وهو ما أثار موجة واسعة من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



في سياق آخر من اللقاء، تطرق ماضي إلى علاقته بالفنانة اللبنانية إليسا، التي توترت في السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد الخلاف بينهما حول أغنية "أنا وبس".



وردًا على سؤال حول الفنان الذي ينصحه بالاعتزال، أجاب ماضي بشكل مباشر: "إليسا، قطعت الـ56 عامًا، ما بقت صغيرة، وأنا كنت طفل لما كانت هي بالفن، وصار شعري أبيض هلق".