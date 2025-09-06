شعر بدوار والمذيعة اعتقدت انه يمزح.. هذا ما حصل مع فنان مباشرة على الهواء! (صورة)

A+
خلال مقابلة ببرنامج "صباح الخير يا عرب" أصيب الفنان الكويتي علي كاكولي بدوار مفاجئ.
وأثار كاكولي قلق متابعيه بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة على الهواء مباشرة خلال استضافته للحديث عن مسلسله الجديد كان إنسان.
وبعد انتشار المقطع، أوضح النجم الكويتي عبر حساباته أنه تعرض إلى "panic attack" وعلق بكلمات مقتضبة: "سامحوني".
وتفاعل الجمهور بكثافة مع الحادثة متمنين له السلامة، فيما انتقد البعض رد فعل المذيعة معتبرين أنها لم تدرك خطورة الموقف وتعاملت معه بخفة.
