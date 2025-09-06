living cost indicators
شعر بدوار والمذيعة اعتقدت انه يمزح.. هذا ما حصل مع فنان مباشرة على الهواء! (صورة)

6
SEPTEMBER
2025
خلال مقابلة ببرنامج "صباح الخير يا عرب" أصيب الفنان الكويتي علي كاكولي بدوار مفاجئ.

وأثار كاكولي قلق متابعيه بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة على الهواء مباشرة خلال استضافته للحديث عن مسلسله الجديد كان إنسان.

وخلال الحوار، بدا كاكولي متعبًا وأخبر مقدمة البرنامج أنه ليس بخير ويشعر بدوار، إلا أنها اعتقدت أنه يمزح واستمرت في الأسئلة، قبل أن يطلب تناول قطعة من "البطيخ" ليستعيد توازنه ثم طلب الخروج إلى فاصل إعلاني قصير.

وبعد انتشار المقطع، أوضح النجم الكويتي عبر حساباته أنه تعرض إلى "panic attack" وعلق بكلمات مقتضبة: "سامحوني".

وتفاعل الجمهور بكثافة مع الحادثة متمنين له السلامة، فيما انتقد البعض رد فعل المذيعة معتبرين أنها لم تدرك خطورة الموقف وتعاملت معه بخفة.
