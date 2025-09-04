"قعدت 26 يوم بلا أكل".. فنان شهير عانى نفسياً وجسدياً بعد طلاقه

A + A -

روى الفنان المصري أحمد السقا تفاصيل الأزمة الأخيرة التي عانى منها بعد انفصاله عن زوجته السابقة الإعلامية مها الصغير، مؤكدا ان هذه الأزمة أثّرت عليه جسديًا ونفسيًا.

وقال السقا خلال إحدى ندواته الصحافية: "سبحان مبدل القلوب، وارد جدًا تبقى قاعد مع فلان وتاني يوم ميبقاش موجود، لكن أنا ومها متخانقناش ولا شتمنا بعض ولا مدينا إيدينا على بعض".

تابع: "أنا لن أقبل عليها أي كلمة، ولما حد بييجي يكلمني عليها بقوله أسكت عشان مخيطش بوقك.. لأن دي أم أولادي ومش هسمح حد يجيب سيرتها بحاجة".

وأضاف : "البلاغات اللي حصلت تخص شخص مش هنزل لمستواه، ولو نزلت لمستواه أكيد ربنا هيكون أرحم عليه مني فأنا مش هشتبك".

وكشف السقا أنه عانى نفسيا وجسديًا بسبب تلك الأزمة، قائلا: "الموضوع طبعا أثّر عليا جدا في البداية، قعدت 26 يوم مش عارف أكل ولا أبلع ووزني نزل جدًا، طبعا كنت مضايق...".

وأضاف: "ولغاية قبل القصة دي ما تحصل اضطريت أتعلم كل حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا.



وأكد السقا أن الفنان كريم عبد العزيز لم يتدخل للصلح كما أُشيع، وقال: "كريم عبد العزيز متدخلش للصلح بيني وبين مها الصغير ولا أي حد تدخل في ده، ومش صحيح الكلام اللي اتقال واللي نشره عارف هو بيعمل إيه".(لها)