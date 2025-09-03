فنانة لبنانية شهيرة تدخل العناية الفائقة وتنقل من لبنان إلى الإمارات! (صور)

A + A -

-

-

-

-

-

أدخلت الفنانة سميرة توفيق إلى مستشفى "كليفلاند كلينك" في أبوظبي وذلك بعد تعرّضها لوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجدها في بيروت، وقد تم نقلها إلى الإمارات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت الإعلامية لينا رضوان، ابنة شقيقة توفيق، أن خالتها شعرت بإرهاق شديد نتيجة إصابتها بفيروس، الأمر الذي استدعى نقلها على وجه السرعة إلى أبوظبي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مشيرة إلى ان أن الفحوصات التي أجريت لها قبل سفرها إلى لبنان كانت طبيعية، ولم تُظهر أي مشكلة صحية.

وكشفت لينا أن توفيق تتلقى متابعة طبية خاصة في الإمارات، مشيدة بالاهتمام والرعاية المستمرة التي تحظى بها، وبالحرص الدائم على الاطمئنان على حالتها الصحية.



وأكدت أن خالتها مقيمة في المستشفى منذ 10 أيام، حيث يخضع وضعها لمتابعة فريق طبي متخصص، مشيرة إلى الدور الكبير الذي يقوم به طبيبها الخاص في متابعة حالتها عن قرب، مما ساهم في تجاوزها المرحلة الصعبة.



ولفتت رضوان إلى أن وضع توفيق الصحي شهد تحسناً ملحوظاً في الأيام الأخيرة، ومن المتوقع أن تغادر المستشفى قريباً لتعود إلى منزلها في أبوظبي.