قال مراسل الـ"أم تي في" الان درغام، إنّ شقيقه أنطونيو دخل القفص الذهبي خارج لبنان. وأشار درغام إلى أنّه لم يستطع حضور حفل زفاف شقيقه، لأسباب صحيّة.

ووجّه الان رسالة إلى أنطونيو قال فيها: "هذه لحظة مذهلة لعائلتنا أن نرى أخي الأكبر أنطونيو يتزوج ويجدّ الحب ويحتفل بالحياة مع هذه العروس الجميلة التي ستعتني بأفضل شخص بالنسبة إليّ في العالم".



وأضاف: "آسف لعدم تمكني من الاحتفال معك لأسباب صحية ولكن لا أستطيع الانتظار للاحتفال معك على طريقتنا هنا في لبنان. أنا في انتظارك يا أفضل صديق وعائلتي إلى الأبد".