الموت يُفجع إعلاميًّا لبنانيًّا شهيرًا!

كتب نيشان في رسالة مؤثرة نعا فيها الفقيد على حسابه في منصة "إنستغرام": فقدتُ اليوم زوج أختي، صهري سعيد بخيت، أخي وصديقي وحبيب أسرتنا… السّرطان سَرَقَهُ مِنّا. الحياة قصيرة… البقاء لله.

ولاقى المنشور تفاعلاً كبيراً من الجمهور، وسط دعوات بالرحمة للفقيد والصبر والسلوان لذويه.

ويُجرى تشييع الجثمان من كنيسة مار إلياس للروم الملكيين الكاثوليك الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، وتُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا، وبعده حتى السادسة مساءً، ويوم الأربعاء من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساءً في صالون الكنيسة.