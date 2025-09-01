living cost indicators
ابن فنان شهير في ذمة الله.. دُفن بعيداً عن الضجة الإعلامية! (صور)

1
SEPTEMBER
2025
شيّعت عائلة الفنان المصري الراحل إبراهيم سعفان ابنه نبوي أمس الأحد واقتصر الحضور على العائلة والمقربين.

وأدى العشرات صلاة الجنازة على جثمان نجل الفنان المصري الراحل داخل مسجد الصديق، عقب صلاة الظهر أمس الأحد، ومن نقل إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة.
 
وأعلن خالد، نجل الفنان المصري إبراهيم سعفان، وفاة شقيقه نبوي، بشكل مفاجئ وكتب في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "البقاء لله أخويا نبوي إبراهيم سعفان في ذمة الله.. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن الفنان الراحل إبراهيم سعفان ولد عام 1924، وتخرج من كلية الشريعة عام 1957، قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ويبدأ مشواره الفني. عمل مدرسا للغة العربية، ثم انضم إلى فرقة نجيب الريحاني المسرحية، التي ظل عضوا فيها حتى وفاته.

ويعد النجم الراحل من أبرز نجوم الكوميديا في السينما والمسرح المصري.

المصدر: "لها"
