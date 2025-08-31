بالفيديو: إعلامية تغادر " الجديد" !

A + A -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------



ودّعت مُذيعة أخبار "الجديد" تيما زلزلي متابعي القناة، وقالت "مشاهدينا أنا صار لازم ودعكن والكن انو هيدي آخر نشرة بطل عليكن فيها على شاشة الجديد".



وأضافت زلزلي: "بغصة أكيد رح اختم هل نشرة، بس ما رح قول وداعاً الكن أو للشاشة يلي حبيتها، أو للمؤسسة يلي عشت فيها أجمل تجربة، من النشرة الجوية للبرامج الفنية وصولاً للأخبار".



وتابعت: "بشوفكن قريباً بتجربة جديدة، إلى اللقاء".







لرؤية الفيديو، إضغط هنا