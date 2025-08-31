living cost indicators
بعد الفيديو "الجدل" الذي جمعه مع سيرين عبد النور .. خرج عن صمته!

31
AUGUST
2025
للمرة الأولى، علّق الفنان العراقي سيف نبيل الجدل الذي أحدثه الفيديو الذي جمعه بالفنانة سيرين عبد النور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهرت فيه وهي تتمايل وتراقصه في إحدى المناسبات الالإجتماعية بحضور زوجها فريد رحمة.

وتحدث نبيل في لقاء مع ET بالعربي عن العلاقة الطويلة التي تجمعه بسيرين وزوجها فريد، وقال: "سيرين اخت وصديقة منذ سنوات، تجمعنا علاقة طيبة وعائلية، وكنت منذ وصولي إلى لبنان تعرفت على هالناس الطيبين. سيرين أبداً مو متصنعة، إنسانة عفوية مثل الطفل. وبهذا اليوم كنا نستمع لأغنيتي ونغني معها، وسمعنا أغنيتها وغنينا معها أيضاً."

وقال سيف عن شخصية فريد: "فريد هادئ بطبعه والله يحفظهم، ما شاء الله عليهم يجننون اثنيناتهم."

وعن إمكانية تعاون فني مع سيرين، أبدى سيف حماسه الكبير: "أكيد، أتشرف بذلك. سيرين فنانة لها اسمها في الوسط الفني، لديها خبرة طويلة ومهارات رائعة أمام الكاميرا. بالنسبة لي، كان من دواعي سروري أن أغني معها، وفكرة الديو واردة بكل تأكيد."

Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
