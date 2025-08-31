هل ستندلع الحرب مُجدداً في أيلول؟ هذا آخر ما توقعته ماغي فرح !

A + A -

أكدت الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح ان لا حرب في أيلول كما يتم التداول به.

وقالت فرح في فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان ثمة أخبار في البلد عن حرب كبيرة في أيلول إيرانية وإسرائيلية وسيدخل عليها أطراف أخرى ولكن لا حرب والمفاوضات مستمرة على الرغم من الحديث عن توقفها، مشيرة إلى ان كل الأمور حتى الآن منضبطة.

وأشارت فرح إلى انه قريبا سيتم إعلان دويلة في السويداء وان سوريا ستقسم إلى عدة دويلات سنية وعلوية وكردية ودرزية.

وشددت فرح على ان لا حرب في لبنان بل ستستمر الضربات والمناوشات ولكن لا حرب شاملة.