بعد الجدل الذي أثاره الفيديو مع سيرين عبد النور... سيف نبيل يخرج عن صمته

A + A -

ET بالعربي -

بعد الفيديو العفوي الذي جمعه بسيرين عبد النور، ظهر سيف نبيل للمرة الأولى في لقاء حصري مع ET بالعربي، ليعلق على ردود الفعل التي أثارها الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال حديثه، عبّر سيف نبيل عن العلاقة الطويلة التي تجمعه بسيرين عبد النور وصديقهم المشترك فريد: "سيرين اخت وصديقة منذ سنوات، تجمعنا علاقة طيبة وعائلية، وكنت منذ وصولي إلى لبنان تعرفت على هالناس الطيبين. سيرين أبداً مو متصنعة، إنسانة عفوية مثل الطفل. وبهذا اليوم كنا نستمع لأغنيتي ونغني معها، وسمعنا أغنيتها وغنينا معها أيضاً."

وأضاف سيف عن شخصية فريد: "فريد هادئ بطبعه والله يحفظهم، ما شاء الله عليهم يجننون اثنيناتهم."

وعندما سُئل عن إمكانية تعاون فني مع سيرين، أبدى سيف حماسه الكبير: "أكيد، أتشرف بذلك. سيرين فنانة لها اسمها في الوسط الفني، لديها خبرة طويلة ومهارات رائعة أمام الكاميرا. بالنسبة لي، كان من دواعي سروري أن أغني معها، وفكرة الديو واردة بكل تأكيد."

واختتم سيف حديثه برسالة ودّية لـ ET بالعربي: "اظلوا على طول بهذه الطاقة التي تدعم الفن والفنانين، وأنتم دائماً مع الفنانين، أحبكم."



