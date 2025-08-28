بسبب "الكعب العالي".. إعلامية لبنانية شهيرة تسقط وتتعرّض لكسر في مشط القدمين

A + A -

نشرت الإعلامية رابعة الزيات صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها عبر "إنستغرام" لعدد من باقات الورد البيضاء حملت عبارة "الحمد لله على السلامة"، ما أثار قلق متابعيها.

وكشفت رابعة في حديث لـ "فوشيا" أنها تعرّضت لحادث سقوط بسبب انتعالها حذاءً ذا كعب عالٍ، ما أدى إلى كسر في مشط القدمين.

وروت ما جرى معها قائلة: "كنت خارجة من أحد المباني، وكان هناك مرتفع صغير، بينما كنت أنتعل كعباً عالياً جداً، فلم أشعر بنفسي إلا وأنا أقع على الأرض. لا أذكر كيف حصل الأمر، كل ما أعرفه أنني حاولت أن أتماسك لكنني سقطت بقوة."

وتابعت: "توجّهت إلى المستشفى، وارتأى الأطباء أن انتعل حذاءً طبياً كبديل عن تجبير القدمين بشكل كامل، مع ضرورة الراحة لفترة تتراوح بين 3 أسابيع وشهر إلى أن يلتئم الكسر."

وأكدت انها ستعود إلى حياتها الطبيعية فور استعادة قدرتها على الحركة وانخفاض نسبة الألم.