living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زوجة عاصي الرحباني تتعرّض لأزمة قلبية مُفاجئة.. هذا ما حصل معها! (صورة)

26
AUGUST
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

-

-

-

-

-

كشفت جوي نجم، زوجة عاصي الرحباني "نجل" الفنان الراحل زياد الرحباني تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.  

وشاركت جوي "ستوري" عبر حسابها انستغرام كشفت من خلاله عن تعرضها لازمة قلبية، حيث ظهرت وهي على سرير المستشفى.

وتشير مصادر مقربة إلى أن هذه الأحداث المتلاحقة خلفت صدمة كبيرة داخل الأسرة، خاصة مع استذكار الإرث الفني والموسيقي الكبير الذي تركه زياد الرحباني في لبنان والعالم العربي.

وعاصي هو نجل دلال كرم، التي كانت زوجة زياد الرحباني في نهاية السبعينيات، فهما تزوجا عام 1979، بعد قصة حب نشأت خلال العمل المسرحي في مسرحية "ميس الريم"، ليبدأ مسار لم يكن متوقعًا أن يتحول لاحقًا إلى أزمة نسب وأبوّة غير معترف بها رسميًا.

ففي خطوة أثارت الجدل، قام الراحل زياد الرحباني عام 2004 برفع دعوى قضائية لنفي نسب عاصي إليه، مطالبًا بإثبات أن الطفل ليس ابنه البيولوجي. 

وأظهرت فحوص الحمض النووي (DNA) أن عاصي ليس ابنًا بيولوجيًا لزياد ، وهو ما أدى إلى تثبيت قانوني للنتيجة، إلا أن العلاقة الإنسانية بين الطرفين لم تنقطع بالكامل، بل شهدت لحظات من الود رغم كل شيء، وهو حضر جنازة زياد مع زوجته. 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout