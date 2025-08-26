بالصورة- بعد مرضها.. فنانة شهيرة تعود إلى منزلها وهذه حالتها الصحية!

A + A -

-

-

-

-

بعد رحلة علاجية طويلة في ألمانيا خضعت خلالها لعمليتين جراحتين على خلفية معاناتها من مشكلات صحية في البنكرياس، عادت الفنانة المصرية أنغام إلى منزلها.

وعادت أنغام على متن طائرة خاصة هبطت مباشرة في مدينة العلمين، متجهة إلى فيلتها لقضاء فترة نقاهة بعيدًا عن صخب وضوضاء العاصمة القاهرة.



ولم تمكث أنغام في المطار غير دقائق معدودة، بعدما أبلغت إدارة المطار بضرورة مغادرتها سريعًا، لعدم قدرتها على البقاء فترة طويلة.

وكان في استقبالها والدتها وشقيقها الموزع الموسيقي خالد سليمان، إلى جانب ياسين نجل شقيقتها الراحلة غنوة، إذ استقبلوها بالورد. كما رافقها في رحلتها من ألمانيا نجلاها عمر مجدي عارف وعبد الرحمن فهد، إضافة إلى مديرة أعمالها راندا رياض.



وأصرت أنغام فور عودتها على طمأنة جمهورها، فنشرت عبر حساباتها الرسمية مجموعة صور تجمعها بأسرتها وأبنائها، مؤكدة تجاوزها المرحلة الصعبة.

كما شارك شقيقها خالد منشورًا عبر صفحته على فيسبوك كتب فيه: أختي وأمي حبيبتي رجعت بالسلامة.. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.



يُذكر أن الفنانة كانت قد توجهت إلى ألمانيا قبل أكثر من أسبوعين، إذ خضعت أولًا لعملية منظار جراحي لاستئصال كيس من البنكرياس، قبل أن تُظهر الفحوص الطبية ضرورة إجراء عملية ثانية لاستئصال الجزء المتبقي من الكيس مع جزء من البنكرياس.

(فوشيا)