فنّانة عربيّة شهيرة قررت اعتزال الفنّ... وهذا هو السبب!

من جديد عاد اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ليتصدر "الترند" ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد موجة واسعة من الجدل أثارها خبر غير مؤكد حول اعتزالها النهائي للساحة الفنية. هذه الأنباء التي انتشرت منذ أيّام وجاءت وسط ظروف شخصية "صعبة" تمر بها، من خلافات مع محاميها السابق، إلى شائعات متجددة حول عودتها إلى طليقها الفنان حسام حبيب للمرة الثالثة.

وبين النفي والتأكيد، ظل الجمهور يتساءل: هل قررت شيرين بالفعل اعتزال الغناء، أم أن الأمر مجرد شائعة جديدة ضمن سلسلة أزماتها الإعلامية والشخصية التي شغلت الرأي العام في السنوات الأخيرة؟

وقد انتشرت أخبار خلال الساعات الماضية تزعم أن شيرين عبد الوهاب أبلغت مقربين منها، من بينهم الإعلامي محمود المملوك، برغبتها في الابتعاد عن الفن بشكل نهائي. وقد أكد المملوك في أحد البرامج أن شيرين أخبرته شخصياً بأنها تشعر بالإرهاق والتعب النفسي، وأنها لم تعد قادرة على الاستمرار في مواجهة الأزمات المتلاحقة.

لكن النجمة المصرية لم تصدر أي بيان رسمي على حساباتها الموثقة عبر إنستغرام أو فيسبوك أو منصة X، ما جعل الخبر محل شك لدى قطاع واسع من جمهورها الذي اعتاد على شائعات مشابهة خلال السنوات الأخيرة.

جاءت هذه الأنباء بعد أيام قليلة من إعلان شيرين عبد الوهاب إنهاء علاقتها بمحاميها ياسر قنطوش، الذي صرح بدوره أن الفنانة تمر بحالة من الاضطراب النفسي وأنها بحاجة إلى رعاية وحماية. هذه التصريحات زادت من حدة الجدل، خاصة بعدما ذكر قنطوش أنه تلقى مكالمات هاتفية من شيرين في أوقات انهيار نفسي شديد.