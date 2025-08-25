بالصورة - سيرين عبد النور تخرج عن صمتها وتردّ على منتقدي حركاتها مع سيف نبيل.. وماذا عن رد فعل زوجها؟

A + A -

بعد الضجة التي أثيرت بسبب مقطع فيديو يظهر الصداقة القوية التي تجمع النجمة سيرين عبد النور بالفنان سيف نبيل والانتقادات التي وجهت للنجمة اللبنانية، خرجت أخيراً عن صمتها بتعليق غير مباشر عن الضجة الحاصلة.

وشاركت سيرين عبر خاصية الستوريز على انستغرام بصورة لها وهي بكامل اناقتها بالفستان الأحمر وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "كنت اعتفد انني اذا عاملت الناس بلطف فسيبادلونني نفس المعاملة، لكن الحياة علمتني عكس ذاك. الناس يكونون على سجيتهم، يؤمنون بما يريدون، ويتصرفون كما يشاؤون، بغض النظر عن تأثير ذلك عليك".

وأضافت: "في النهاية الافعال أبلغ والاقوال غالباً ما تكون اقل تأثيراً"، وهو ما تفاعل معه جمهورها بشكل واسع وأثنوا على كلماتها، مؤكدين انهم يدركون جيدا انها دائما على سجيتها وتتفاعل مع النجوم والنجمات بعفوية ومن دون اي حسابات مسبقة.

رد فعل زوج سيرين عبد النور بعد الفيديو

وبدأت الانتقادات والتعليقات القاسية من رواد السوشيال ميديا تنهال على سيرين عبد النور خلال حضورها العشاء السنوي لشركة "هيومانجمنت" في بيروت، حيث ظهرت وهي تجلس إلى جانب زوجها وبجانب الفنان العراقي سيف نبيل وكانت تتمايل على انغام اغنيتها وتعانق الأخير بعفوية وتتبادل معه أطراف الكلام بالهمس بسبب الضجة في المكان.

وفي أول رد على الضجة الحاصلة، قام السيد فريد رحمة، زوج سيرين بإغلاق صفحته على انستغرام، وباتت خاصة ولا يمكن متابعة منشوراته بعدما كانت عامة، وهو ما ترك الكثير من علامات الاستفهام حول علاقته بزوجته بعد هذه الانتقادات القاسية التي وجهت لها.

تفاعل كبير مع مسلسل "النسيان"

وتحقق سيرين نجاحاً كبيراً من خلال مسلسل "النسيان" الذي تشارك بطولته مع النجم قيس الشيخ نجيب، يورغو شلهوب، ندى أبو فرحات، كارول الحاج وفادي أبي سمرة وغيرهم. وتدور الأحداث حول زوجين يعيشان حياة سعيدة برفقة ولديهما، إلى حين وقوع حادث يقلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يُختطف ابنيهما فيحاولان البحث عنهما لإعادة لم شمل الأسرة من جديد.



(لها)