حسام حبيب يكشف مفاجأة "حقيقة عودته لشيرين"

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار وشائعات كالنار في الهشيم عن عودة شيرين عبد الوهاب إلى زوجها السابق حسام حبيب، بعد أشهر من الخلافات، ما أثار استغراب بعض محبي الفنانة المصرية، خاصة أن خلافات الزوجين السابقين وصلت إلى طريق مسدود.

فيما كشف حبيب في تصريحات لـ"العربية.نت" أنه فوجئ بانتشار تلك الأخبار بسرعة، مضيفا أنه تلقى اتصالات من أصدقائه والمقربين للتأكد من صحة هذه العودة.

إلا أنه نفى ما تردد جملة وتفصيلاً، واصفاً إياها بالشائعات التي لا أساس لها من الصحة.

"عودة التواصل بينهما فقط"

وقال طليق شيرين إن القصة تتمثل في عودة التواصل بينهما فقط بعد عام من الانقطاع الكامل، والخلافات المستمرة بسبب تصريحات إعلامية أطلقها كلاهما.

كما أكد أن العلاقة اقتصرت على الاتصالات الهاتفية والرسائل، والتقيا مرة واحدة بحضور أصدقاء مقربين. وقال: "كانت جلسة سريعة لم تتطرق إلى أي خلافات، ولم تُطرح فكرة العودة كزوجين".

إلى ذلك، أوضح أن مسرب شائعة عودتهما هو أحد العاملين السابقين مع شيرين، بعدما وقع خلاف بينهما مؤخراً، ما دفع المطربة لإنهاء التعامل معه.

كذلك أشار حبيب إلى أن لقاءه بشيرين كان قبل شهر من أزمة هذا الشخص، ولم يتحدث معها في أمورها الخاصة.

وختم مشددا على أن عودتهما اقتصرت على الصداقة والزمالة الفنية وليس كزوجين كما يظن البعض، مؤكدا أنهما لم يناقشا أو يطرحا فكرة الزواج مجددا. ولفت إلى أن علاقتهما الإنسانية جيدة ويسودها الاحترام والتقدير.

وكانت الأسابيع الماضية شهدت توتراً بين شيرين عبد الوهاب وحبيب، حيث أعلن محاميها الخاص مقاضاتها لحسام بتهمة الإساءة والتشهير.

كما اتهم المحامي الزوج السابق بالاستيلاء على شيكات بنكية من شيرين دون وجه حق.

في حين نفى حبيب ذلك، مؤكداً وجود سوء فهم، وأنه بعيد عن شيرين منذ عام أو أكثر، ولا يوجد بينهما أي تواصل.