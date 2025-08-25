living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حسام حبيب يكشف مفاجأة "حقيقة عودته لشيرين"

25
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار وشائعات كالنار في الهشيم عن عودة شيرين عبد الوهاب إلى زوجها السابق حسام حبيب، بعد أشهر من الخلافات، ما أثار استغراب بعض محبي الفنانة المصرية، خاصة أن خلافات الزوجين السابقين وصلت إلى طريق مسدود.

فيما كشف حبيب في تصريحات لـ"العربية.نت" أنه فوجئ بانتشار تلك الأخبار بسرعة، مضيفا أنه تلقى اتصالات من أصدقائه والمقربين للتأكد من صحة هذه العودة.

إلا أنه نفى ما تردد جملة وتفصيلاً، واصفاً إياها بالشائعات التي لا أساس لها من الصحة.

"عودة التواصل بينهما فقط"
وقال طليق شيرين إن القصة تتمثل في عودة التواصل بينهما فقط بعد عام من الانقطاع الكامل، والخلافات المستمرة بسبب تصريحات إعلامية أطلقها كلاهما.

كما أكد أن العلاقة اقتصرت على الاتصالات الهاتفية والرسائل، والتقيا مرة واحدة بحضور أصدقاء مقربين. وقال: "كانت جلسة سريعة لم تتطرق إلى أي خلافات، ولم تُطرح فكرة العودة كزوجين".

إلى ذلك، أوضح أن مسرب شائعة عودتهما هو أحد العاملين السابقين مع شيرين، بعدما وقع خلاف بينهما مؤخراً، ما دفع المطربة لإنهاء التعامل معه.

كذلك أشار حبيب إلى أن لقاءه بشيرين كان قبل شهر من أزمة هذا الشخص، ولم يتحدث معها في أمورها الخاصة.

وختم مشددا على أن عودتهما اقتصرت على الصداقة والزمالة الفنية وليس كزوجين كما يظن البعض، مؤكدا أنهما لم يناقشا أو يطرحا فكرة الزواج مجددا. ولفت إلى أن علاقتهما الإنسانية جيدة ويسودها الاحترام والتقدير.

وكانت الأسابيع الماضية شهدت توتراً بين شيرين عبد الوهاب وحبيب، حيث أعلن محاميها الخاص مقاضاتها لحسام بتهمة الإساءة والتشهير.

كما اتهم المحامي الزوج السابق بالاستيلاء على شيكات بنكية من شيرين دون وجه حق.

في حين نفى حبيب ذلك، مؤكداً وجود سوء فهم، وأنه بعيد عن شيرين منذ عام أو أكثر، ولا يوجد بينهما أي تواصل.

 

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout