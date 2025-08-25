بعد تعرضها للنصب بأكثر من 2.7 مليون دولار.. تطور جديد في قضية إليسا

A + A -

تشغل قضية النصب التي تعرضت لها الفنانة إليسا الرأي العام، وأوقفت السلطات اللبنانية شخصاً مقرباً من المتهم وذلك بعد تحقيقات مستمرة ومعلومات دقيقة عنه.

واستطاعت السلطات الأمنية من خلال التحقيقات حول كيفية تنفيذ عملية الاحتيال من توقيف شخصاً مقرباً من علي صبحي حمود، المتهم الرئيسي في قضية النصب التي وقع ضحيتها العديد من الأشخاص من بينهم إليسا، والتي بلغت خسائرها 2.7 مليون دولار أميركي.

وأعلنت مصادر متابعة أن الموقوف، ويدعى (ح.س)، كان على اطلاع كامل بتحركات المتهم ويعرف تفاصيل هروبه من مطار رفيق الحريري الدولي رغم وجود مذكرات تمنعه من السفر. وتم تسليمه مؤخراً إلى الأمن العام اللبناني لاستكمال التحقيقات، حيث يُرجح أن شهادته ستساعد في كشف شبكة العلاقات التي سهّلت عملية الاحتيال وتمكين حمود من التهرب مؤقتاً من القانون.

إلى ذلك أوضحت مديرية الأمن العام في بيان رسمي أن السماح لحمود بالخروج كان نتيجة خلل تقني في نظام الاستعلام، ما أتاح له العبور دون تسجيل اسمه على شاشة المراقبة.

وأكدت المديرية أنها اتخذت إجراءات بتوقيف عدد من العسكريين المكلفين بتنفيذ الإجراءات العدلية في المطار، لضمان عدم تكرار أي قصور مشابه مستقبلاً.

يذكر أن هذه القضية بدأت عام 2019، حين سلّمت إليسا المتهم علي صبحي حمود شيكاً بقيمة 2.7 مليون دولار على أن يتم تحويله إلى سيولة نقدية. إلا أن حمود لم يقم بذلك، ما دفع إليسا إلى رفع دعوى قضائية ضده، لتبدأ سلسلة تحقيقات مطولة.

وتبين أن المتهم سبق أن تورط في قضايا احتيال مشابهة، ما عزز تكهنات بوجود شبكة أوسع تسهّل عمليات النصب المالية.(لها)