living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خبر حزين.. وفاة مخرج شهير بشكل مفاجئ و"صدمة" في الوسط الفني لرحيله!

25
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توفي المخرج المصري عمرو سامي عبد النبي فجر اليوم الإثنين.

وأعلن الخبر صديقه الفنان شريف إدريس عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، في منشور مليء بالحزن والأسى قائلاً: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون، عمرو سامي عبد النبي توفى إلى رحمة الله.. كده يا عمرو؟".
وأضاف إدريس متأثراً: "كان لسه فيه حكايات كتير متكلمناش فيها.. عشرين سنة من عمري عدوّا بسرعة كده.. الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته، ويصبر قلب والدتك وأحبابك، حبايبك كتير أوي يا عمرو.. ومن كتر الوجع مش لاقي كلام"، مختتماً بالدعاء له بالرحمة والصبر لأسرته وأصدقائه.

وقد حرص عدد كبير من زملاء وأصدقاء الراحل على نعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، معبرين عن صدمتهم الكبيرة لرحيله المفاجئ، ومؤكدين على مكانته الإنسانية والمهنية بينهم.

هذا وكشفت الطالبة نهاد أشرف، تلميذة المخرج الراحل عن ظروف مرضه وأسباب وفاته، حيث أكدت عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك، نبأ وفاته بعد صراع مع المرض.

وكتبت منشورا مؤثراً قالت فيه إنها ترفض تصديق خبر الوفاة، وأشارت إلى أنه كان يعاني من آثار جلطة سببت له شللاً ومضاعفات صحية، إلا أنها أكدت على عزيمته القوية التي دفعته للعودة إلى العمل والإشراف على مشاريع طلابه خلال الفصل الدراسي الحالي، مما منحهم الأمل في تعافيه.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout