لهذا السبب.. عادت شيرين عبد الوهاب إلى طليقها حسام حبيب

ضجت في الساعات القليلة الماضية أخبار عن عودة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى طليقها الفنان حسام حبيب.

وأصدر المستشار ياسر قنطوش، محامي شيرين بيانًا رسميًا أعرب فيه عن قلقه الشديد حيال الحالة النفسية والصحية لموكلته، مؤكدًا أنه قرر الانسحاب من تمثيلها قانونيًا بعد ما وصفه بـ"تجاوزات متكررة" وظروف قاسية تمر بها الفنانة، عقب عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب.

ورد حبيب على الأخبار المتداولة مؤخرًا حول عودته لشيرين خاصة بعد صدور بيان من محاميها السابق المستشار ياسر قنطوش.

ونفى حيبب في تسجيل صوتي لبرنامج "ET بالعربي" الأخبار بشكل قاطع، قائلًا:"مرجعتش لشيرين، وكل اللي بيتقال إشاعات المحامي مطلعها.. وهقاضيه".

الا ان مصادر كشفت لـ"العاصمة" كواليس وتفاصيل عودة حبيب إلى حياة شيرين بعد فترة طويلة من الانفصال، شهدت خلالها علاقتهما الكثير من التوتر والتصريحات المتبادلة.

وبحسب المعلومات، فإن شيرين اختبرت الحياة بدون حسام خلال العام الماضي، لكنها شعرت بوحدة كبيرة، ولم تتمكن من التأقلم بسهولة مع غيابه.

كما شعرت، بحسب المقربين منها، بأن التوافق مع رجل آخر سيكون شبه مستحيل، نتيجة ما كان يربطها بحسام من مشاعر وتجارب مشتركة.

وفي تطور مفاجئ، بادر حسام بالتقرب من شيرين من جديد، وبدأ ذلك باعتذاره الصريح لها عن عدد من التصريحات السابقة التي أساءت لها، مؤكدًا لها أنها "صوت الوطن العربي كله"، في محاولة لإعادة جسور الثقة.

ومنذ تلك اللحظة، عادت الاتصالات تدريجيًا بينهما، وبدأت العلاقة تأخذ منحنى أكثر هدوءًا، إلى أن نجح حسام بالفعل في مصالحة شيرين، مستغلًا لحظات ضعف إنساني كانت تمر بها، وداعب فيها مشاعرها بلغة يعرفها جيدًا.