بالصور - بعد سنوات.. فنانة شهيرة جداً تزور لبنان وهذا ما قامت به!

نشرت لينا رضوان إبنة شقيقة الفنانة سميرة توفيق صورا جديدة عبر حسابها الخاص على فيسبوك وثقت من خلالها زيارة توفيق إلى لبنان.

وتوفيق التي تقيم في الإمارات زارت مؤخرا لبنان وقصدت مزار القديسة رفقا في جربتا حيث صلت.

وتبلغ توفيق من العمر 90 عاما، فهي من مواليد 25 كانون الأول 1935.

وتعيش توفيق منذ سنوات في حي السعديات بأبو ظبي في الإمارات.

تميزت توفيق بالغناء البدوي وعرفت به على مدار مسيرتها الفنية.

عملت مع عدد كبير من الملحنين منهم ملحم بركات وإلياس الرحباني ورفيق حبيقة وفيلمون وهبي.

فيما يتعلق بالسينما شاركت سميرة في بطولة عدة أفلام خلال الستينيات والسبعينيات، منها أيام في لندن (1976) وحسناء البادية (1964) وعروس من دمشق (1973) وعتاب (1964).