living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذه الأبراج تجذب المال ولديها مغناطيس للثروة.. هل أنت من بينها؟

23
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تعرّفوا إلى الأبراج التي تجذب المال.

الثور
يرتبط برج الثور بالاستقرار والرفاهية، ولسبب وجيه، يُعرف هذا البرج الترابي بصبره وعزيمته، مما يجعل مواليد الثور مؤهلين تمامًا لبناء الثروة مع مرور الوقت،يُقدّرون الأمان المالي، وهم على استعداد لبذل جهد متواصل لتحقيق أهدافهم المالية.

بفضل نهجهم العملي في إدارة أموالهم ونظرتهم الثاقبة للفرص القيّمة، يميل مواليد برج الثور إلى القيام باستثمارات حكيمة، كما أن حبهم للراحة والجودة يدفعهم إلى بناء حياة رغيدة تدوم طويلًا.

الأسد
يتميز برج الأسد بالقيادة والجاذبية الشخصية. تزدهر هذه الأبراج النارية في دائرة الضوء، وغالبًا ما تنجذب إلى المهن أو المشاريع التي تتيح لها التعبير عن إبداعها وبناء اسم لنفسها.

مواليد برج الأسد هم مؤثرون بالفطرة، وثقتهم بأنفسهم غالبًا ما تجذب النجاح والثروة كالمغناطيس، لا يترددون في اتخاذ خطوات جريئة في مجال الأعمال أو اتباع مسارات غير تقليدية نحو الرخاء، بفضل ثقتهم القوية بأنفسهم.

العقرب

هو سيد الرقة والقوة، هذه الأبراج المائية تقترب من بناء الثروة بكثافة وذكاء. مواليد هذه الأبراج يفضلون العمل خلف الكواليس، مستخدمين حدسهم العميق وعقولهم التحليلية لاتخاذ خطوات مدروسة تؤتي ثمارها على المدى الطويل.

يتميز مواليد برج العقرب بذكائهم الاستراتيجي، ولا يخشون المخاطرة حين يرون أن المكافأة تستحق ذلك، إن دافعهم الدؤوب وتركيزهم يجعلهم بارعين في جمع الموارد والحفاظ على وضعهم المالي قويًا. ورغم أنهم قد لا يتباهون بثرواتهم، إلا أن مواليد برج العقرب غالبًا ما يكونون أكثر درايةً بالأمور المالية مما يبدون.

الجدي

هو رمز النجاح على المدى الطويل ،يُعرف بانضباطه وتخطيطه المنهجي، وغالبًا ما يحقق أهدافه المالية من خلال المثابرة الشديدة واتخاذ القرارات الذكية، يتعامل الجدي مع طموحاته كمهمة، وهو مستعد لتسلق كل خطوة للوصول إلى مستوى الرخاء الذي يطمح إليه.

يزدهرون في بيئات منظمة، ويجيدون تحويل البدايات المتواضعة إلى نمو مالي كبير، بنظرتهم الثابتة نحو المكافأة ونهجهم المتوازن في الحياة، غالبًا ما يجد مواليد الجدي أنفسهم في قمة النجاح المالي.

العذراء
مواليد برج العذراء يتميزون بدقتهم في التفاصيل وقدرتهم التحليلية العالية، وهي صفات تُفيدهم بشكل كبير في الأمور المالية. هم بارعون في وضع الميزانيات، ورصد أوجه القصور، وتحسين جميع جوانب شؤونهم المالية ،قد لا يسعون دائمًا لجذب الانتباه، لكن طبيعتهم المنهجية والمنظمة تُساعدهم على بناء ثرواتهم بثبات.

(المصري اليوم)

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout