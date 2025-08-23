للمرة الـ... فنانة شهيرة تعود لطليقها!

A + A -

ضجت في الساعات القليلة الماضية أخبار عن عودة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى طليقها الفنان حسام حبيب.

وأصدر المستشار ياسر قنطوش، محامي شيرين بيانًا رسميًا أعرب فيه عن قلقه الشديد حيال الحالة النفسية والصحية لموكلته، مؤكدًا أنه قرر الانسحاب من تمثيلها قانونيًا بعد ما وصفه بـ"تجاوزات متكررة" وظروف قاسية تمر بها الفنانة، عقب عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب.



ورد حبيب على الأخبار المتداولة مؤخرًا حول عودته لشيرين خاصة بعد صدور بيان من محاميها السابق المستشار ياسر قنطوش.