12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
وائل كفوري يفاجئ الجميع بصورة لابنته الجديدة

21
AUGUST
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
فاجأ النجم وائل كفوري متابعيه على "إنستغرام" بمشاركته صورة لمولودته الجديدة من زوجته شانا عبود، والتي رُزق بها قبل أيام واختار لها اسم "كلوفي".

وعلى الرغم من إخفاء ملامح الطفلة، إلا أن هذه الخطوة تعتبر من المرات النادرة التي يشارك فيها النجم اللبناني لحظاته العائلية الشخصية عبر السوشيال ميديا، وقد ظهر في الصورة ويده تمسك بيد زوجته ويدي الطفلة الصغيرة، في مشهد عائلي رائع تفاعل معه الجمهور بشكل واسع.

وأرفق وائل الصورة بأغنيته الجديدة "بدي غير فيكي العالم"، تعبيراً عن فرحته بقدوم طفلته "كلوفي".

ووجّه كفوري من خلال الصورة رسالة للجمهور كتب فيها: "لكل مين كتب كلمة، بعت وردة، ترك تعليق أو عبّر عن مشاعره بصمت، وشاركني فرحتي، من قلب قلبي بشكركم على محبّتكم وعقبال العايزين"، وأضاف اسم الطفلة (ClovyWK).

يُذكر أن لوائل كفوري ابنتين، هما ميلانا وميشال من زواجه الأول من السيدة أنجيلا بشارة، والآن رُزق بطفلة ثالثة من زوجته شانا عبود التي تعرّف إليها بعد انفصاله عام 2020، وسرعان ما تطورت علاقتهما وتكلّلت بالزواج بعيداً من الصحافة والسوشيال ميديا.

 

{{article.title}}
