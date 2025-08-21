شكوى قضائية ضد فنانة لبنانية شهيرة.. إليكم التفاصيل!

A + A -

تسببت الفنانة هيفا وهبي بجدل كبير في الأيام الماضية وذلك بعدما ردّت بشكل حاد على تحليل قدّمته محللة لغة جسد هي الدكتورة ليلى شحرور.

وبدأت الأزمة بينهما عندما علّقت شحرور على فيديو ظهرت فيه هيفا خلال إحدى الحفلات، مشيرة إلى أنها لفتت الأنظار بلغة جسدها، وطرحت تساؤلات حول قدرتها على فرض ما وصفته بـ"طاقتها الأنثوية"، هذا الرأي أثار تفاعلاً كبيراً لكن هيفا لم تتقبله، ونشرت منشورا عبر خاصية "ستوري" على حسابها في "إنستغرام" هاجمت فيه شحرور بألفاظ اعتبرها كثيرون غير لائقة، مؤكدة أن الأخيرة لن تتمكن من الوصول إلى جزء من أنوثتها، ثم حذفته.



وقالت شحرور في مقابلة مع "العاصمة " انها فوجئت بما فعلته هيفا، مشيرة إلى انها قامت بنشر فيديو علمي فهي طبيبة بعلم النفس الاجتماعي والاعلامي ، ومؤلفة لـ 12 كتابا عن لغة الجسد والتواصل وأمور متخصصة بالسلوكيات البشرية.

ولفتت الى أنها فوجئت كثيرا بالكلام النابي واللا أخلاقي وفيه هتك للعرض الذي وصفتها به هيفا، وأضافت: رد هيفا وكلامها عني خال من الرقي واللباقة الاجتماعية والاتيكيت ولم يكن يستحق الأمر هذا أبدا".



وكشفت شحرور انها لجأت إلى القضاء وقامت برفع شكوى للنيابة العامة ضد هيفا تتضمن تهما كالتهديد والقدح والذم وأيضا هتك العرض، ولديها اثباتات أنه واضح جدا بوجود ذباب الكتروني موجه ضدها وسيتم اثباته من خلال المحامية الخاصة بها أمام القضاء .



ولفتت شحرور الى أنها تلقت تهديدات عبر الهاتف وانستغرام ، لكن هذا كله لن يستطيع الوقوف أمام القضاء، مؤكدة أن حديثها عن هيفا لم يكن نقدا سلبيا، لكن يمكن أنها رأت ذلك من خلال تعليقات بعض الأشخاص انها كبرت سنا وقد يكون ذلك استفزها ، لكنها لم تقم بأي شيئ تجاهها سوى الحديث بشكل علمي وأكاديمي، كما قالت .