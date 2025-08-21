living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شكوى قضائية ضد فنانة لبنانية شهيرة.. إليكم التفاصيل!

21
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

-

-

-

-

تسببت الفنانة هيفا وهبي بجدل كبير في الأيام الماضية وذلك بعدما ردّت بشكل حاد على تحليل قدّمته محللة لغة جسد هي الدكتورة ليلى شحرور

وبدأت الأزمة بينهما عندما علّقت شحرور على فيديو ظهرت فيه هيفا خلال إحدى الحفلات، مشيرة إلى أنها لفتت الأنظار بلغة جسدها، وطرحت تساؤلات حول قدرتها على فرض ما وصفته بـ"طاقتها الأنثوية"، هذا الرأي أثار تفاعلاً كبيراً لكن هيفا لم تتقبله، ونشرت منشورا عبر خاصية "ستوري" على حسابها في "إنستغرام" هاجمت فيه شحرور بألفاظ اعتبرها كثيرون غير لائقة، مؤكدة أن الأخيرة لن تتمكن من الوصول إلى جزء من أنوثتها، ثم حذفته. 
 
وقالت شحرور في مقابلة مع "العاصمة " انها فوجئت بما فعلته هيفا، مشيرة إلى انها قامت بنشر فيديو علمي فهي طبيبة بعلم النفس الاجتماعي والاعلامي ، ومؤلفة لـ 12 كتابا عن لغة الجسد والتواصل وأمور متخصصة بالسلوكيات البشرية.

ولفتت الى أنها فوجئت كثيرا بالكلام النابي واللا أخلاقي وفيه هتك للعرض الذي وصفتها به هيفا، وأضافت: رد هيفا وكلامها عني خال من الرقي واللباقة الاجتماعية والاتيكيت ولم يكن يستحق الأمر هذا أبدا". 
 
وكشفت شحرور انها لجأت إلى القضاء وقامت برفع شكوى للنيابة العامة ضد هيفا تتضمن تهما كالتهديد والقدح والذم وأيضا هتك العرض، ولديها اثباتات أنه واضح جدا بوجود ذباب الكتروني موجه ضدها وسيتم اثباته من خلال المحامية الخاصة بها أمام القضاء .

ولفتت شحرور الى أنها تلقت تهديدات عبر الهاتف وانستغرام ، لكن هذا كله لن يستطيع الوقوف أمام القضاء، مؤكدة أن حديثها عن هيفا لم يكن نقدا سلبيا، لكن يمكن أنها رأت ذلك من خلال تعليقات بعض الأشخاص انها كبرت سنا وقد يكون ذلك استفزها ، لكنها لم تقم بأي شيئ تجاهها سوى الحديث بشكل علمي وأكاديمي، كما قالت .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout