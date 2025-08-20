بالصورة: إسترجع أمواله المنهوبة.. وما علاقة ماهر الأسد؟

A + A -

لها - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



أعلن النجم السوري باسم ياخور انتصاره في معركة قانونية استمرت 5 سنوات، طالب خلالها بحقوقه "المسروقة" على حد تعبيره.

وشارك الفنان السوري عبر خاصية الستوريز في "إنستغرام" منشوراً عبّر من خلاله عن شكره وامتنانه لمحامي الدفاع عنه الذين تمكنوا من استعادة حقوقه كاملة، وذلك بعد الدعوى القانونية التي رفعها ياخور ضد شركة الإنتاج، مطالباً بما تبقّى من أجره عن المسلسل. وقد صدر حكم قطعي لصالحه، يُلزم شركة "كلاكيت" بدفع كامل المبلغ.

ونشر ياخور صورة تجمعه بفريق المحامين وأرفقها بالتعليق: "كل الشكر والامتنان لفريق المحامين، عادت لي كل حقوقي بعد 5 سنوات بفضلكم، وأتمنى لكل زملائي الذين سُرقت حقوقهم أن ينجحوا في استرجاعها قريباً".

وفي حين لم يذكر ياخور اسم الجهة التي خسرت أمامه المعركة في القضاء الإماراتي، كشفت مصادر خاصة لـ"لها" أن الحكم صدر ضد "شركة كلاكيت للإنتاج الفني" التي يملكها المنتج السوري إياد نجار، بسبب عدم دفع مستحقات مجموعة من الفنانين والفنيين العاملين في مسلسل "حرملك"، ومن بينهم باسم ياخور.

وحاول نجار الانتقام من ياخور في أوقات سابقة، بتلفيق أكاذيب له، واتهامه باستخدام زملائه من أجل إضحاك ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.