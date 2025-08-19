بالصورة: هيفا تتلفظ بكلمات نابية والسبب...!

A + A -

خلال الساعات الماضية، أثارت الفنانة هيفا وهبي الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ردها العنيف على إحدى محللات لغة الجسد وهي ليلى شحرور التي حاولت التعليق على شخصيتها وأسلوبها.





وعلقت هيفا قائلة: "لو بس بتحلي عن **** لهيفا يا دكتورة الغيرة، روحي عالجي حالك مني وحلي مشاكلك النفسية مع أنوثتك المفقودة، العمى ما أزنخك… بدك مليون سنة لتوصلي لربع أنوثتي يا.. حطي بعد بوست وشوفي كيف رح خليكي أشهر واحدة بالشرق الأوسط."



الا ان هيفا قامت لاحقا بحذف المنشور.

وبدأ الأمر بعدما علقت محللة لغة الجسد ليلى شحرور على فيديو لهيفا قائلة انها حمست الموجودين في حفل زفاف بلغة جسد مثيرة ولكن هل استطاعت فرض طاقتها الأنوثية.

إلى ذلك، تستعد هيفا لإطلاق أول ميغا ألبوم غنائي لها يتضمن 20 أغنية متنوعة.