وفاة ممثل غرقاً!

أعلن نقيب الفنانين المصريين أشرف زكي، وفاة الممثل ومدير التصوير الشاب تيمور تيمور.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل ببيان رسمي أكدت فيه أنه ترك إرثًا فنيًا وإبداعيًا مميزًا في مجال التصوير السينمائي والدرامي.

وتبين أن الفنان الشاب توفي غرقا أثناء وجوده في الساحل الشمالي بمصر، فيما تم إنهاء إجراءات تصاريح الدفن تمهيدا لتشييع جثمانه خلال ساعات.

جدير بالذكر أن تيمور تيمور هو خريج معهد السينما قسم تصوير، وقدم مشاريع فنية كثيرة أثناء دراسته في المعهد، وشارك في فيلم "الحاسة السابعة" و"شباب أون لاين".

ومن بين الأعمال التي شارك بها أفلام "إبراهيم الأبيض" و"على جثتي" و"بعد الموقعة" الذي شارك في مهرجان كان.