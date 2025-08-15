رسالة تنهي الجدل.. فنانة لبنانية ترد على أنباء انفصالها!

A + A -

خلال الساعات الماضية، انتشرت بشكل كبير أنباء عن انفصال الفنانة نجوى كرم عن زوجها عمر الدهماني بعد زواج استمر عام واحد.

إلا أن رد الفنانة اللبنانية جاء سريعا وحاسما، حيث نشرت عبر حسابها على منصة "إكس" تغريدة توضح فيها أنها تعيش حالة من الفرح فيما يخص النجاحات التي حققتها في الفترة الأخيرة. فكتبت: "بعدني عايشة بنشوة نجاحاتي ابتداء من مهرجان عمان الكبير وصولاً لعرس قرطاج، الحلم بيولد حلم أكبر وأكبر".

وأتمت رسالتها بإهداء إلى جمهورها وزوجها، الذي وصفته بحبها الأبدي عبر أحدث الأغاني التي طرحتها هذا الصيف، "شريك قلبي"

فكتبت كرم: "اهدائي إلكن ولحبّي الأبدي: أنت شريك قلبي، شريك عمري، ورفيق العمر وسندي".

كما لم تكتف فقط بالرد الواضح الذي ينفي شائعة الانفصال عبر الإهداء الذي قدمته لزوجها الإماراتي، بل حاولت أن توضح بعض النقاط للجمهور الكبير الذي اهتم بشكل واضح بالتغريدات التي نشرتها عبر "إكس" خلال الساعات الماضية، والتي كان الكثير منها يوضح رغبة نجوى بعدم التفات الجمهور لمثل تلك الشائعات، التي تظهر في لحظة هي الأكثر نجاحا للنجمة اللبنانية، في محاولة للتشويش على ما حققته في الفترة الأخيرة.

يذكر أن الفنانة اللبنانية وخلال عام من إعلان زواجها، حرصت على الحديث عن زوجها وتأثيره في حياتها، حيث ظهرت كرم في برنامج "Arabs Got Talent" النسخة الأخيرة، وهي تتحدث بشكل مستمر عبر الهاتف خلال كواليس البرنامج، لتكشف بعد ذلك، خلال لقاء مع برنامج "إي تي بالعربي"، أنها تتواصل بشكل مستمر مع زوجها.

كما تحدثت في خطوة غير معتادة، عن الدور المؤثر الذي يلعبه زوجها في حياتها، مؤكدة أنها تحرص على أخذ رأيه في كل ما تقدمه، ومشيدة برؤيته وملاحظاته الداعمة.

ويعد حديث نجوى كرم برومانسية علنية عن زوجها من اللحظات النادرة، لاسيما أنها تحرص بشكل واضح على إبقاء حياتها الخاصة بعيدة عن الأضواء، وكانت قد اكتفت سابقا بالإعلان عن زواجها خلال إحدى حفلاتها في صيف العام الماضي، من دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.