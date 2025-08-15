بعد تعرضها لجلطة مفاجئة.. فنانة شهيرة "حالتها الصحية صعبة"! (صورة)

A + A -

-

-

-

-

-

كشف رئيس الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي، لـ"العربية.نت" تفاصيل الحالة الصحية للفنانة الكويتية حياة الفهد، إذ أوضح أنها ترقد في وحدة العناية المركزة بالمستشفى، منذ نحو أسبوعين إثر تعرضها لجلطة مفاجئة.

وقال الراشد في اتصال هاتفي إن الفنانة الكويتية تعرضت إلى الجلطة عقب خضوعها إلى عملية قسطرة، في حين ظهرت أعراض الإصابة بعد إجراء العملية بيوم. المسؤول عن الإنتاج الفني ذكر كذلك تفاصيل أوسع إذ لفت إلى أن الفنانة حياة 77 عاماً ستنقل عبر الإخلاء الطبي إلى خارج الكويت من أجل استكمال متابعة علاجها في أحد المستشفيات المتخصصة، في حال عدم توافر العلاج داخل البلاد.

وأشار إلى أن حالتها الصحية تحظى بمتابعة أعلى المستويات في البلاد، خاصة وزيري الصحة والإعلام، إضافة إلى الطاقم الطبي المشرف على حالتها، وكان الراشد أعلن في بيان صحافي سابق أن حياة الفهد تعرضت لوعكة صحية مفاجئة نُقلت على إثرها إلى المستشفى، حيث وُضعت في العناية الفائقة، ومنعت عنها الزيارة حرصًا على سلامتها.



