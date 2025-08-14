يصغرها بـ 15 عاماً.. أنباء عن انفصال فنانة لبنانية شهيرة عن زوجها! (صورة)

A + A -

ترددت في الساعات القليلة الماضية أنباء عن انفصال الفنانة نجوى كرم عن زوجها رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني.

فقد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكلمة لنجوى خلال إحيائها حفلها الأخير في قرطاج وكأنه إعلان غير مباشر عن انفصالها عنه، بحسب رواد مواقع التواصل.

هذا وأشار موقع "القاهرة 24 " أن خلافًا نشب مؤخرًا بين فنانة لبنانية معروفة من دون ان يسميها وزوجها رجل الأعمال الإماراتي، بعدما سيطرت مشاعر الغيرة على المطربة تجاه زوجها، وهو ما تسبب في توتر العلاقة بينهما خلال الأسابيع الماضية أدى إلى انفصالهما.



وبحسب المصادر، فإن الزوج الإماراتي لا يزال متمسكًا بزوجته ويؤكد حبه لها، ويسعى جاهدًا لإعادتها إلى بيت الزوجية، في الوقت الذي بدأ فيه عدد من المقربين من الطرفين التدخل من أجل لمّ الشمل وإنهاء الخلاف.

وما عزز انتشار خبر الإنفصال هو ما كتبه الإعلامي نيشان المقرب من نجوى عبر حسابه على إكس حيث قال: " نَسمَعُ عن الزّواج والطّلاق الارتباط والانفصال. كلّها قسمة ونصيب. أقدار…المهمّ: الحياة حلوة. وتستمرّ…الأهمّ: الصّحّة.والبقيّة تفاصيل."



تنتشر هذه الأخبار عبر مواقع التواصل بانتظار نفي او توضيح من قبل الفنانة نجوى كرم او مكتبها.



وكانت نجوى تزوجت من عمر الدهماني في شهر تشرين الثاني عام 2021 الذي يصغرها بـ 15 عاما.