إعلامية شهيرة تزوجت للمرة الثالثة.. "فهمت الحب"! (صورة)

13
AUGUST
2025
كشفت الإعلامية المصرية أسما شريف منير أن فهمها الحقيقي لمعنى الحب لم يتشكل إلا بعد زواجها الثالث. 

وتحدثت أسما عن رؤيتها الجديدة للحب بعد ارتباطها بزوجها الحالي، مشيرة إلى أن المفهوم الذي كانت تتبناه في السابق تغيّر بشكل جذري عقب هذه التجربة، التي وصفتها بأنها ثمرة تراكمات شخصية وتأمل طويل وتفكير عميق في الذات واختياراتها.

ونشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" كلمات تعبّر فيها عن امتنانها لهذا التحول الذي منحها شعورًا بالأمان وراحة البال.

وقالت أسما في منشورها: "كنت أُدرك الحب بصورة خاطئة. كنت أظن أن الألم والقلق والملاحقة وراء شخص يمنح الحب بالتقطير، أو الجلوس مع صديقتي لتحليل ما قاله وماذا يقصد، أو انتظار تواصله، هو الحب. لكن هذا كان شعور القلق".
وتابعت: "هذا الإحساس قد نحبه ونظنه حبًا، لأنه يثير الجسد والقلب والعقل، ويعزز إفراز الدوبامين، فيجعلنا أسرى للشخص حتى لو كان مؤذيًا ويعبث بمشاعرنا".

وأشارت إلى أن تجربتها الأخيرة غيّرت هذا المفهوم بالكامل، وكتبت: "الحب راحة... هو الشخص الذي يطمئنك قبل أن تقلق، ويفهم احتياجاتك دون أن تطلب. المشاعر فيه واضحة، لا تحتاج إلى تحليل أو فك شفرات. الحب هو المكان الذي ترتاح فيه، والقلب الذي يمنحك الأمان لا الحيرة. هو الشخص الذي يراك ويختارك كل يوم، من دون أن تضطر للملاحقة أو إثبات نفسك. الحب ليس توترًا أو كهرباء... بل هو الأرض التي تجعلك ثابتًا. شكرًا لأنك طمأنت قلبي".

(العين)

