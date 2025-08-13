من بينهم ميريام فارس وأصالة.. هذا المرض يصيب أغلب النجوم

A + A -

تغيّر صوت الفنانة ميريام فارس في السنوات الأخيرة وهو ما لاحظه الجمهور خاصة في الحفلات المباشرة، وجاء هذا الأمر بعد معاناتها منذ سنوات من التهاب حاد في الأحبال الصوتية وبعد فترة علاج طويلة منعت خلالها من الكلام بكثرة، تمكنت من معالجة هذه المشكلة ولكن أدى ذلك الى تغير صوتها.

وتسمع البحة والجرحة بصوتها بشكل واضع، إلا أن مرض التهاب الأحبال الصوتية يصيب أغلب النجوم، حيث عانى منه أيضاً النجوم عمرو دياب، أصالة، تامر حسني، محمد منير، احمد سعد وغيرهم من النجوم، ويخضع بعضهم للعملية جراحية، في حين يركز البعض الآخر على العلاج بالأدوية وحماية صوتهم وتدريبه لاستعادته بشكل كامل.

أسباب التهاب الأحبال الصوتية:

يتعرض النجوم لبعض الإصابات غير المحسوبة مثل الصراخ أو الغناء بصوت عالٍ لفترات طويلة، وهذا يرهق الحنجرة والأحباب الصوتية.

وكذلك قد تتسبب التهابات الجهاز التنفسي كالبرد والإنفلونزا بالتهاب الأحبال الصوتية وفد يتطور هذا الأمر ويصبح مرهقاً.

وقد تتعرض الأحبال الصوتية للتهيج بسبب التدخين أو المواد الكيماوية او المشروبات الكحولية.

وهناك من يعاني من الارتجاع المريئي، حيث يرتد حمض المعدة إلى المريء ويصل إلى الحبال الصوتية ويتلفها مع الوقت.

وقد يؤدي استخدام الصوت بشكل مفرط خاصة بين المطربين، الى التهاب الأحبال الصوتية، لذلك يلجأون الى التدريب وحماية أصواتهم وتناول المشروبات الساخنة والأدوية المريحة للحنجرة.

طرق العلاج

تختلف طريقة العلاج بحسب الحالة والأعراض التي تتفاوت بين وجود بحة في الصوت أو فقدان الصوت بالكامل كما حصل مع ميريام فارس أو ألم في الحلق أو فقط صعوبة في البلع، ويلجأ الأطباء إلى مراحل علاجية عدة:

يبدأ العلاج بأخد فترة لراحة الصوت وهي أهم خطوة في العلاج، لذلك يطلب من المطرب الابتعاد عن الغناء والحفلات لفترة من الوقت.

ويمكن تناول المسكنات لتخفيف الألم والمضادات الحيوية بانتظام، إذا كان الالتهاب بكتيري ويحتاج الى هذا العلاج.

ويمكن أيضاً علاج الأسباب الأخرى المسببة لإلتهاب الأحبال الصوتية مثل علاج الارتجاع المريئي أو الطلب منهم الإقلاع عن التدخين.

ويلجأ البعض إلى علاج الطبيعي للصوت عبر المشروبات العشبية الساخنة والراحة.(لها)