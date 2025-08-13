living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من بينهم ميريام فارس وأصالة.. هذا المرض يصيب أغلب النجوم

13
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تغيّر صوت الفنانة ميريام فارس في السنوات الأخيرة وهو ما لاحظه الجمهور خاصة في الحفلات المباشرة، وجاء هذا الأمر بعد معاناتها منذ سنوات من التهاب حاد في الأحبال الصوتية وبعد فترة علاج طويلة منعت خلالها من الكلام بكثرة، تمكنت من معالجة هذه المشكلة ولكن أدى ذلك الى تغير صوتها.

وتسمع البحة والجرحة بصوتها بشكل واضع، إلا أن مرض التهاب الأحبال الصوتية يصيب أغلب النجوم، حيث عانى منه أيضاً النجوم عمرو دياب، أصالة، تامر حسني، محمد منير، احمد سعد وغيرهم من النجوم، ويخضع بعضهم للعملية جراحية، في حين يركز البعض الآخر على العلاج بالأدوية وحماية صوتهم وتدريبه لاستعادته بشكل كامل.

أسباب التهاب الأحبال الصوتية:
يتعرض النجوم لبعض الإصابات غير المحسوبة مثل الصراخ أو الغناء بصوت عالٍ لفترات طويلة، وهذا يرهق الحنجرة والأحباب الصوتية.
وكذلك قد تتسبب التهابات الجهاز التنفسي كالبرد والإنفلونزا بالتهاب الأحبال الصوتية وفد يتطور هذا الأمر ويصبح مرهقاً.

وقد تتعرض الأحبال الصوتية للتهيج بسبب التدخين أو المواد الكيماوية او المشروبات الكحولية.

وهناك من يعاني من الارتجاع المريئي، حيث يرتد حمض المعدة إلى المريء ويصل إلى الحبال الصوتية ويتلفها مع الوقت.

وقد يؤدي استخدام الصوت بشكل مفرط خاصة بين المطربين، الى التهاب الأحبال الصوتية، لذلك يلجأون الى التدريب وحماية أصواتهم وتناول المشروبات الساخنة والأدوية المريحة للحنجرة.

طرق العلاج
تختلف طريقة العلاج بحسب الحالة والأعراض التي تتفاوت بين وجود بحة في الصوت أو فقدان الصوت بالكامل كما حصل مع ميريام فارس أو ألم في الحلق أو فقط صعوبة في البلع، ويلجأ الأطباء إلى مراحل علاجية عدة:

يبدأ العلاج بأخد فترة لراحة الصوت وهي أهم خطوة في العلاج، لذلك يطلب من المطرب الابتعاد عن الغناء والحفلات لفترة من الوقت.

ويمكن تناول المسكنات لتخفيف الألم والمضادات الحيوية بانتظام، إذا كان الالتهاب بكتيري ويحتاج الى هذا العلاج.

ويمكن أيضاً علاج الأسباب الأخرى المسببة لإلتهاب الأحبال الصوتية مثل علاج الارتجاع المريئي أو الطلب منهم الإقلاع عن التدخين.

ويلجأ البعض إلى علاج الطبيعي للصوت عبر المشروبات العشبية الساخنة والراحة.(لها)

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout