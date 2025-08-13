بعد وفاة زوجها.. ما حقيقة القبض على فنانة شهيرة؟

A + A -

-

-

-

-

أكدت الفنانة المصرية بدرية طلبة أنها لم تُعتقل كما أُشيع، مؤكدة لجوءها إلى القضاء ورفضها لتشويه سمعتها.

وعبّرت بدرية عن استيائها من الشائعات التي تلاحقها، خصوصًا الأنباء المتداولة مؤخرًا بشأن القبض عليها وما نُسب إليها من اتهامات عارية عن الصحة.

ولفتت إلى أنها تقدمت ببلاغات رسمية إلى النائب العام ضد كل من نشر مقاطع فيديو أو تعليقات تمسها على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات تستهدف النيل من سمعتها دون أي سند حقيقي.



وقالت بدرية في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "شعب مصر، كيف يمكنني أن أسيء إليكم وأنتم من صنع اسمي؟ أكبر نجوم مصر يعلمون ذلك. تحدث أمور كثيرة ضدي، ووجّهت إليّ إهانات تمس عرضي، وقيل إني فقيرة، نعم أنا فقيرة ولكنني أقيم في منزلي الفخم".



وتابعت: "قيل عني إنني كنت أعمل في خدمة الفنان حسين الإمام، ثم ظهرت في برنامجه.. متى رأيتم ذلك؟"، لافتة إلى أن ما يتم تداوله من هذه المزاعم المتكررة يفتقد إلى الحد الأدنى من الدقة أو التثبت.



وأضافت: "قالوا عني إنني قتلت زوجي وسرقت أعضاءه! ماذا تريدون مني؟ لماذا تُنشر هذه المقاطع باستمرار؟ أختي اليوم وصلها خبر أنني محتجزة، بينما أنا في منزلي".



ولفتت إلى أنها لن تصمت على ما وصفته بـ"الادعاءات المسيئة"، مؤكدة أنها ستستمر في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من ينشر معلومات كاذبة عنها.



وكانت بدرية أصدرت في وقت سابق بيانًا إعلاميًا نفت فيه بشكل قاطع صحة ما تم تداوله مؤخرًا من اتهامات بقتل زوجها الفنان مصطفى سالم، مؤكدة أن هذه الشائعات لا تمت إلى الواقع بصلة ولا تستند إلى أي دليل.

(العين)