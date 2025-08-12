living cost indicators
زوج إعلامية وملكة جمال متهم بسرقة 1.6 مليون دولار من مؤثر شهير.. هذا ما فعله!

12
AUGUST
2025
يواجه ريكاردو كازانوفا، زوج نجمة تلفزيون تيليموندو وملكة جمال بورتوريكو السابقة أليدا أورتيز، اتهامات باختلاس 1.6 مليون دولار من رجل الأعمال والمؤثر الفنزويلي الشهير في مجال اللياقة البدنية، أليخاندرو شابان.

وبحسب دعوى مدنية قُدمت أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي بتاريخ 30 تموز الماضي، فإن كازانوفا، الذي شغل منصب المستشار المالي لشابان منذ عام 2017 وحتى إقالته في 2024، استغل صلاحياته في الوصول إلى الحسابات المصرفية للشركة وسجلاتها المالية، ليحوّل مبالغ ضخمة لحسابه الشخصي تحت غطاء تعويضات مالية "تفوق بكثير" ما تم الاتفاق عليه.

وتطالب الدعوى، المقدّرة بـ 4.8 مليون دولار، بتعويضات ثلاثية استناداً إلى قانون فلوريدا للسرقة المدنية، حيث أكدت المحامية ميراندا سوتو أن موكلها تعرّض لعملية استيلاء منهجية على أمواله على مدى سبع سنوات، في "انتهاك صارخ للثقة والواجب الائتماني".

القضية جذبت اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام الناطقة بالإسبانية، نظراً لشهرة شابان كأيقونة في مجال الصحة واللياقة، ومكانة أورتيز كمقدمة برامج بارزة وفائزة بمسابقة جمال واقعية عام 2014، ووصيفة ملكة جمال الكون في بورتوريكو في العام نفسه، وفقاً لما ورد في "نيويورك بوست".
أورتيز، التي لم تعلّق علنًا حتى الآن، اشتهرت بظهورها في برامج تيليموندو الشهيرة مثل "إن كازا كون تيليموندو" و"ميرا كوين بايلا". 

