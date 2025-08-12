living cost indicators
بالصورة - جورجينا تقلب التواصل بصورة ورسالة..!

12
AUGUST
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شغلت العارضة الشهيرة جورجينا رودريغيز، اليوم الاثنين، مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة خاتم زواج ضخم، ورسالة توحي بموافقتها على "عرض زواج" من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد علاقة دامت 9 سنوات.

وشاركت جورجينا، البالغة من العمر 31 عاماً، الصورة مع متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام"، وأرفقتها بتعليق باللغة البرتغالية جاء فيه: "نعم أوافق... في هذه الحياة وفي كل حياتي"، مع تحديد الموقع في مدينة الرياض.

لكن سبق وأشار رونالدو عدة مرات لجورجينا على أنها زوجته. ففي ديسمبر الماضي، خلال حفل توزيع جوائز Globe Soccer 2024 في دبي، حيث فاز بجائزتين، قال: "إنه لمن دواعي سروري الكبير الفوز بهذه الجائزة، ابني الأكبر هنا، وزوجتي جورجينا هنا".

كما قال في حديثه في بودكاست WHOOP: "أشرب قهوتي عندما أبدأ يومي، إنه روتيني في الصباح، أشرب قهوتي، وأتحدث مع أطفالي، ومع زوجتي، وأبدأ يومي".

خلال عام أو 6 أشهر
وكان رونالدو قد كشف في وقت سابق، خلال مقابلة ضمن برنامج "أنا جورجينا" الذي عرض على منصة نتفليكس، أنه ينتظر اللحظة المناسبة للتقدم بالعرض، قائلا: "قد يحدث خلال عام، أو في غضون 6 أشهر، أو حتى خلال شهر. أنا متأكد بنسبة 1000 بالمئة أن ذلك سيحدث".

يذكر أن علاقة رونالدو وجورجينا بدأت في عام 2016، بعد انفصاله عن عارضة الأزياء الروسية إرينا شايك في نهاية عام 2014.

وظهرت جورجينا رفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى في حفل الكرة الذهبية عام 2017 التي توج بها الأسطورة البرتغالية.

وقالت جورجينا عن تفاصيل اللقاء الأول مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مسلسلها الوثائقي "I Am Georgina": "كان يوم خميس صيفي كنت أعمل في غوتشي اضطررت إلى المغادرة الساعة الخامسة، واتصل بي أحد الزملاء حتى أتمكن من البقاء لمدة نصف ساعة أخرى لحضور أحد العملاء عندما كنت أغادر المتجر، كان هناك رجل وسيم جدًا برفقة طفل ومجموعة من الأصدقاء فكرت، ما مشكلتي؟ لم أرغب حتى في النظر إليه، لقد شعرت بالخجل الشديد".

ولرونالدو 5 أطفال من بينهم ألانا مارتينا وبيلا، ابنتا عارضة الأزياء جورجينا اللتان تعيشان مع باقي أولاد والدهما.

{{article.title}}
