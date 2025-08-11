living cost indicators
نجل نائب لبناني حالي يتحضّر لدخول القفص الذهبي.. تعرّفوا إلى عروسه! (صور)

11
AUGUST
2025
بأجواء مميزة، احتفلت الفنانة جوليا بطرس وزوجها نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب مؤخرا بخطوبة ابنهما سامر على الشابة لانا نصولي.

ولفت سامر، الأنظار بوسامته وبملامحه التي تشبه الى حد كبير والده، وانهالت التعليقات التي أشادت بالفنانة جوليا وببساطة عائلتها، حيث تم الاحتفلال في أجواء ممتعة بسيطة تجمع الأقارب والأصدقاء من دون أي مبالغة.

يذكر أن جوليا لم تشارك متابعيها على السوشيل ميديا بأي صور من الحفل، أما موعد حفل الزفاف، فلم يتم تحديد والإعلان عنه رسمياً حتى الآن، لكن مقربين من جوليا أشاروا إلى أن التحضيرات بدأت بالفعل، وأن الحفل المنتظر سيكون فخماً ومميزاً وسيحضره عددا كبيرا من رجال السياسة ومشاهير الفن والشخصيات العامة.

سامر يبلغ من العمر 28 عاما، من مواليد عام 1997، يعمل في مجال إدارة الأعمال، ودرس في الجامعة الأميركية في بيروت، ويتمتع بعلاقة قوية مع خاله، الفنان زياد بطرس، الذي نشر صورة تجمعه بابن شقيقته، كاشفا عن قوة هذه العلاقة واهتمام سامر بالموسيقى أيضا. 

{{article.title}}
