living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رحيل فنان قدير يُلقب بـ "عمدة الفنانين" (صور)

9
AUGUST
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

-

-

-

-

توفي صباح اليوم السبت الفنان الكويتي محمد المنيع المعروف بعمدة الفنانين الخليجيين، عن عمر ناهز 95 عاماً.

ونعى وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبدالرحمن المطيري الراحل، مشيراً إلى أن الراحل كان أحد رواد الفن الكويتي والخليجي الذي أثرى الساحة الفنية بعطائه على مدى عقود وكان مثالاً للفنان المخلص لجمهوره ورسالة فنه.

وكان الممثل القدير عانى في الآونة الأخيرة من أزمة صحية أدت إلى تراجع وظائف الكلى والكبد، حتى تم إدخاله العناية المركزة حيث فارق الحياة.

ويُوارى جثمان الراحل الثرى اليوم السبت بعد صلاة العشاء في مقبرة الصليبيخات، على أن يُقام عزاء الرجال في الشامية يومي الأحد والاثنين عصراً.

شارك في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية من ضمنها مسلسل "غصون في الوحل"، و"زمان الإسكافي"، و"الداية"، و"طيبة وبدر"، و"الإبريق المكسور"، و"الرحيل"، و"بدر الزمان"، و"فتى الاحلام"، و"طش ورش"، و"القرار الأخير"... وكان آخر ظهور له على الشاشة الصغيرة في مسلسل "عبرة شارع" عام 2018.

وقدّم محمد المنيع على خشبة المسرحية مجموعة من أبرز الأعمال: "حظها يكسر الصخر"، و"بغيتها طرب صارت نشب"، و""علي جناح التبريزي"، و"فرسان"...

وشملت أعمال الممثل الخليجي في السينما أكثر من فيلم: "بس يا بحر"، و"أوراق الخريف"، و"ليلة القبض على الوزير"...

(لها)

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout