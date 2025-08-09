رحيل فنان قدير يُلقب بـ "عمدة الفنانين" (صور)

A + A -

توفي صباح اليوم السبت الفنان الكويتي محمد المنيع المعروف بعمدة الفنانين الخليجيين، عن عمر ناهز 95 عاماً.

ونعى وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبدالرحمن المطيري الراحل، مشيراً إلى أن الراحل كان أحد رواد الفن الكويتي والخليجي الذي أثرى الساحة الفنية بعطائه على مدى عقود وكان مثالاً للفنان المخلص لجمهوره ورسالة فنه.

وكان الممثل القدير عانى في الآونة الأخيرة من أزمة صحية أدت إلى تراجع وظائف الكلى والكبد، حتى تم إدخاله العناية المركزة حيث فارق الحياة.



ويُوارى جثمان الراحل الثرى اليوم السبت بعد صلاة العشاء في مقبرة الصليبيخات، على أن يُقام عزاء الرجال في الشامية يومي الأحد والاثنين عصراً.



شارك في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية من ضمنها مسلسل "غصون في الوحل"، و"زمان الإسكافي"، و"الداية"، و"طيبة وبدر"، و"الإبريق المكسور"، و"الرحيل"، و"بدر الزمان"، و"فتى الاحلام"، و"طش ورش"، و"القرار الأخير"... وكان آخر ظهور له على الشاشة الصغيرة في مسلسل "عبرة شارع" عام 2018.



وقدّم محمد المنيع على خشبة المسرحية مجموعة من أبرز الأعمال: "حظها يكسر الصخر"، و"بغيتها طرب صارت نشب"، و""علي جناح التبريزي"، و"فرسان"...



وشملت أعمال الممثل الخليجي في السينما أكثر من فيلم: "بس يا بحر"، و"أوراق الخريف"، و"ليلة القبض على الوزير"...

(لها)