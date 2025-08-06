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أنباء عن ان هذين الفنانين الشهيرين تزوجا سراً! (صورة)

6
AUGUST
2025
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مُجددا انتشرت مؤخرا أخبار عن زواج الفنانين المصريين كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني سرّاً.

وعزّز من انتشار هذه الأخبار غياب أي تعليق رسمي من الطرفين، الأمر الذي فتح باب التكهنات على مصراعيه، وزاد من الفضول لمعرفة حقيقة العلاقة بين النجمين.

أخبار زواج كريم ودينا انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين لهذه الشائعات، معتبرين أن العلاقة بين النجمين قد تكون جادة وتطوّرت الى علاقة رسمية، ومعارضين لهذه التلميحات، مؤكدين ضرورة احترام الحياة الشخصية للمشاهير وعدم تداول مثل هذه الأخبار قبل التأكد من صحتها.

صمت كريم ودينا، وعدم إصدار أي منهما بياناً أو أي تصريح لنفي هذه الأخبار أو تأكيدها، زاد من حدة الجدل بين الجمهور، بل عزّز من تيقّن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من صحة الأخبار.

وبدأت الأخبار عن علاقة بين كريم ودينا عقب ظهورهما معاً في فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، حيث انتشرت أخبار العلاقة بين النجمين بعد نجاح الفيلم، ما دفع دينا لحذف كل الصور التي نشرتها على "إنستغرام" وتجمعها بكريم من الفيلم، كنفي لوجود علاقة بينهما، إلا أن الأخبار بدأت تتردد من جديد بعد تداول أخبار عن طلاق كريم، ثم الإعلان عن عمل جديد يجمعهما بعنوان "طلقني"، لترتفع نسبة شائعات وجود علاقة بينهما وتصل الى مرحلة الزواج السري.

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