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أزمة مُفاجئة لـ فنانة لبنانية.. مُتهمة بالسرقة! (صورة)

1
AUGUST
2025
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عُلم انه بعد نهاية حفل الفنانة اليسا ضمن حفلات "أعياد بيروت " والذي تصدر التريند في كثير من الدول العربية خلال الأيام الماضية، خرجت الفنانة التشكيلية غادر لتعلن عن تعرضها للسرقة من قبل مصمم البوستر الدعائي لحفل إليسا الأخير بـ"أعياد بيروت"، وكتبت أن الإلهام شيء والنسخ شيء آخر، وأن هذه الفكرة التي ظهرت بها إليسا في البوستر واعتلت شاشات الحفل أيضاً هي مشروع شخصي وطريقتها الخاصة لتكريم وجوه لبنانية من الذاكرة من خلال بورتريهات ونقشات هي من قامت برسمها وتصميمها مستوحاة من بلاط بيوت زمان وتمنت لو قام بتغيير شكل "الزيتون ".

واكدت أنها حاولت التواصل مع من قام بالتصميم ولكنها فشلت، والغريب أن القطع التي قام بطباعتها في التصميم تمت طباعتها في المكان الذي تتعامل معه في تصميماتها أيضاً، ورغم أن التراث يلهم الجميع ولكن هناك فرق بين الإلهام والنسخ، فالشبه واضح.

وكانت ياسمين قد قامت برسم بورتريهات لكبار نجوم لبنان بداية من فيروز والراحل زياد الرحباني وحتى صباح ووديع الصافي تكريما لهم.

وختمت رسالتها بأنها تطالب باحترام الفكرة ليس أكثر، فيما التزمت إليسا الصمت تجاه الأزمة المفاجئة واكتفت بنشر فيديو من الحفل الذي رفع شعار "كامل العدد " لتعبر عن سعادتها بنجاحه.

المصدر: (نواعم)

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