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حضوره " هكذا " في عزاء زياد الرحباني أحدث تساؤلات .. ماذا جرى معه؟

31
JULY
2025
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فوشيا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

نشر الفنان السوري علي الديك مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، أوضح فيه حقيقة حالته الصحية بعد تداول مقاطع مصورة له وهو يعرج أثناء تقديمه واجب العزاء للسيدة فيروز بوفاة نجلها الفنان زياد الرحباني.

علي الديك ينفي تعرضه لحادث خطير
قال الديك إنه أصيب بتمزق في أربطة الساق أثناء تصوير فيديو كليب جديد، موضحًا أن هذه الإصابة لا علاقة لها بما جرى أثناء العزاء، وأكد: لو أني مكسر تكسير، لكنت لبيت الواجب كمان، برحيل الغالي والعزيز زياد الرحباني، الله يصبر قلب الست فيروز.

ونفى الشائعات التي تحدثت عن تعرضه لحادث خطير، مشيرًا إلى أن حالته لا تدعو للقلق، وأضاف مازحًا: والسبت نلتقي بقبرص بالحفلة، وبعد شوي رح تشوفوني عم أسبح.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بدعوات الشفاء والاطمئنان على صحته، مشيدين بموقفه الإنساني في تقديم العزاء رغم إصابته، ومؤكدين محبّتهم ودعمهم له.

واجب العزاء وموقف مؤثر
كان علي الديك قد نشر عبر "إنستغرام" مقطع فيديو يوثق لحظة وصوله إلى صالة العزاء لتقديم واجب العزاء للسيدة فيروز بوفاة نجلها الفنان الكبير زياد الرحباني.

وظهر في الفيديو يترجل من سيارته بصعوبة نتيجة الإصابة، ويتقدم نحو المعزين برفقة شقيقه الفنان حسين الديك، في مشهد أثار مشاعر المتابعين، وكتب معلّقًا: من واجب العزاء، الله يصبّر قلبك يا أرزة لبنان يا ست فيروز، ويرحم روحك يا عبقري هذا الجيل زياد.

هذا الظهور العلني لعلي الديك رغم إصابته، عكس حرصه الكبير على أداء واجب العزاء والوقوف إلى جانب عائلة الرحابنة في هذا المصاب الأليم.

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